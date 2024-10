La rabbia dei sindacati: "Oggi sciopero di 8 ore. Non è una tragica fatalità. Basta morti sul lavoro" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Otto ore di sciopero previste per Oggi e la richiesta che la sicurezza sul lavoro venga messa al centro del dialogo con le istituzioni e gli industriali a livello metropolitano. Sono i punti chiave su cui hanno insistito i sindacati metalmeccanici di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil dopo la tragedia di mercoledì pomeriggio alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, dove un’esplosione al capannone del magazzino ha causato la morte di due operai, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, e il ferimento di altre 11 persone. "Il tema sicurezza – così il segretario provinciale Fiom, Simone Selmi – va affrontato in modo sistematico. Non possiamo pensare che nell’era digitale siamo ancora di fronte a episodi di questo tipo. Ilrestodelcarlino.it - La rabbia dei sindacati: "Oggi sciopero di 8 ore. Non è una tragica fatalità. Basta morti sul lavoro" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Otto ore dipreviste pere la richiesta che la sicurezza sulvenga messa al centro del dialogo con le istituzioni e gli industriali a livello metropolitano. Sono i punti chiave su cui hanno insistito imetalmeccanici di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil dopo la tragedia di mercoledì pomeriggio alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, dove un’esplosione al capannone del magazzino ha causato la morte di due operai, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, e il ferimento di altre 11 persone. "Il tema sicurezza – così il segretario provinciale Fiom, Simone Selmi – va affrontato in modo sistematico. Non possiamo pensare che nell’era digitale siamo ancora di fronte a episodi di questo tipo.

