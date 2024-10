Sport.quotidiano.net - La mediana a 2 una è delle ipotesi più calde per trovare una svolta al periodo difficile. Tante novità tattiche in cantiere . Holm scalpita per trovare spazio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il rinvio di Bologna-Milan potrebbe cambiare e non poco le carte in tavola. Non solo e non tanto in chiave classifica e calendario. Se la Lega farà giocare lo stesso la gara, i rossoblù non avranno modo di allenarsi fino alla sosta di novembre. Di più, fino a metà dicembre. Perché tra campionato, turno infrasettimanale, Champions e sosta nazionale con relativi convocati, la prima settimana tipo, ovvero di lavoro pieno, per la banda di Italiano sarebbe caduta tra il 15 e il 21 dicembre, a cavallo tra la sfida casalinga con la Fiorentina e la trasferta in casa del Torino: fino ad allora, avrebbe marciato al ritmo di partita, defaticante e rifinitura prima del match successivo.