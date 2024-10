In banca senza mostrare armi, chiudono tutti in caveau e portano via il bottino: rapina da film a Bolzano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il colpo durante la pausa pranzo in una filale della Cassa di Risparmio di Bolzano. Tre gli uomini in azione che hanno minacciato di usare armi che però non sono mai state mostrate. Gli impiegati, intimoriti, hanno assecondato le richieste: bottino da circa 90mila euro. Fanpage.it - In banca senza mostrare armi, chiudono tutti in caveau e portano via il bottino: rapina da film a Bolzano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il colpo durante la pausa pranzo in una filale della Cassa di Rispo di. Tre gli uomini in azione che hanno minacciato di usareche però non sono mai state mostrate. Gli impiegati, intimoriti, hanno assecondato le richieste:da circa 90mila euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bolzano, rapina alla Cassa di risparmio di via Galvani: dipendenti rinchiusi nel caveau - Bolzano – I tre rapinatori col volto mascherato si sarebbero introdotti nella filiale della Cassa di Risparmio, in via Galvani 31, (vicino al Thuniversum e al Palazzo del ghiaccio) durante la pausa pr ... (lavocedelnordest.eu)

Rapina a mano armata in viale Europa, lo sgomento dei commercianti: “Siamo abbandonati” - CASAGIOVE (Debora Carrano) – Per scappare con un bottino di circa duecento euro, ha puntato una pistola sul viso dell’edicolante in viale Europa. La notizia, di pochi giorni fa, ha fatto scattare le s ... (casertace.net)

Due rapine a mano armata in farmacia ad Aprilia, indagano i carabinieri - Il 23 ottobre, nel tardo pomeriggio, ad Aprilia, sono state perpetrate due rapine ad opera di due uomini, di cui uno armato, in danno di due farmacie ... (ilclandestinogiornale.italiasera.it)

Rapina in gioielleria, una testimone: “Faccia a faccia con il palo armato di Kalashnikov”. VIDEO - RIO SALICETO (Reggio Emilia) – Un assalto in piena regola ieri sera alla gioielleria Goldoni Sorelle. I rapinatori con pistole e mitra hanno anche minacciato delle persone fuori dal negozio. Ora, si c ... (reggionline.com)