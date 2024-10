Il Wsj svela le relazioni pericolose Musk-Putin: "Contatti regolari dal 2022". Ma il Cremlino nega: "Fake news" (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’uomo più ricco del mondo , il più grande finanziatore della campagna di Donald Trump e uno dei maggiori fornitori di servizi al governo degli Stati Uniti ha avuto « Contatti regolari » con Vladimir Putin e altre figure di primo piano del Cremlino . Lo rivela il Wall Street Journal citando funzionari americani, europei e russi secondo i quali le conversazioni tra lo zar e il patron di Tesla Feedpress.me - Il Wsj svela le relazioni pericolose Musk-Putin: "Contatti regolari dal 2022". Ma il Cremlino nega: "Fake news" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’uomo più ricco del mondo , il più grande finanziatore della campagna di Donald Trump e uno dei maggiori fornitori di servizi al governo degli Stati Uniti ha avuto «» con Vladimire altre figure di primo piano del. Lo rivela il Wall Street Journal citando funzionari americani, europei e russi secondo i quali le conversazioni tra lo zar e il patron di Tesla

