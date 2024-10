Sport.quotidiano.net - Il programma delle giovanili nerazzurre nel weekend di campionato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa, 25 ottobre 2024 - Smaltita la prima sconfitta stagionale i ragazzi di mister Innocenti proseguono il loro cammino nelPrimavera 2 andando a far visita all’Ascoli. Ilè impreziosito dalla s fida interna degli Under 17 con la Sampdoria ; match che si propone anche nelle categorie Under 14 e Under 13. Doppio confronto con la Carrarese, infine, per Under 16 e Under 15Primavera 2 Ascoli-Pisa (sabato, ore 11.00) Picchio Village, AscoliUNDER 17 Pisa-Sampdoria (domenica, ore 15.00) Stadio “Corsi”, via Di Vittorio, CalcinaiaUNDER 16 Pisa-Carrarese (domenica, ore 13.00) Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, PeccioliUNDER 15 Pisa-Carrarese (domenica, ore 11.00) Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, PeccioliUNDER 14 Pisa-Sampdoria (domenica, ore 12.