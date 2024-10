Ilrestodelcarlino.it - Il debutto di ’Come gli uccelli’: "Amore, conflitti e storia"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) ‘Come gli: il capolavoro del drammaturgo franco-libanese Waidi Mouawad, diretto per la prima volta in Italia da Marco Lorenzi, debutta stasera alle 21 al Teatro Storchi di Modena, in collaborazione con Emilia Romagna Teatro (Ert). Fino a domenica andrà in scena un racconto che intreccia vicende personali e grande, una riflessione intima e profonda sutragicamente attuali. Al centro, lad’tra Eitan, giovane di origine israeliana, e Wahida, ragazza di origine araba, in una realtà fatta di, dolore, odi, attentati. Lorenzi, come nasce lo spettacolo? "La messa in scena a teatro è stata al tempo stesso un’operazione editoriale, in quanto il testo non è molto conosciuto in Italia.