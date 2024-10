Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena cerca alternative. Col Brescia serve la svolta

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Contro ilsenza Marco Curto e Augustus Kargbo, il primo appiedato dalla squalifica Fifa, il secondo dal rosso incassato domenica contro la Sampdoria e che lo costringerà ai box anche la prossima a Salerno. Per Marco Curto si attende sempre il pronunciamento sulla richiesta di sospensiva alla squalifica di dieci giornate, poi ridotte a cinque, inflitte in primo grado e confermate in appello, dalla Fifa per discriminazione razziale. Il giocatore, tramite il proprio legale, ha infatti presentato ricorso alla Cas (Court of Arbitration for Sport) chiedendo anche che in attesa dell’ultimo verdetto venga sospesa la sanzione. In attesa di notizie, occorre fare i conti senza l’ex Como: peraltro in difesa mister Mignani ha anche il punto interrogativo su Massimiliano Mangraviti.