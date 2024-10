GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE ottiene DDR5-10600 (Di venerdì 25 ottobre 2024) GIGABYTE TECHNOLOGY, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annuncio un nuovo traguardo raggiunto dalla scheda madre Z890 AORUS TACHYON ICE insieme all’ultimo processore Intel Core Ultra (Serie 2). Utilizzando i moduli Vcolor CUDIMM 24GB x 2, l’overclocker di fama HiCookie ha superato ancora una volta i limiti stabilendo l’impressionante record di DDR5-10600. Questo risultato sottolinea l’impegno di GIGABYTE nel fornire tecnologia all’avanguardia per gli appassionati di overclocking. La Z890 AORUS TACHYON ICE è una scheda madre progettata esclusivamente per gli appassionati di overclocking, offrendo capacità eccezionali grazie al suo design avanzato a potenza completamente digitale. Game-experience.it - GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE ottiene DDR5-10600 Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)TECHNOLOGY, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annuncio un nuovo traguardo raggiunto dalla scheda madreICE insieme all’ultimo processore Intel Core Ultra (Serie 2). Utilizzando i moduli Vcolor CUDIMM 24GB x 2, l’overclocker di fama HiCookie ha superato ancora una volta i limiti stabilendo l’impressionante record di. Questo risultato sottolinea l’impegno dinel fornire tecnologia all’avanguardia per gli appassionati di overclocking. LaICE è una scheda madre progettata esclusivamente per gli appassionati di overclocking, offrendo capacità eccezionali grazie al suo design avanzato a potenza completamente digitale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elon Musk pro-Trump: regalerà un milione di dollari a chi vota. Ma è legale? - Il magnate della tecnologia Elon Musk sta promettendo un premio giornaliero di un milione di dollari agli elettori registrati che firmano una petizione pro-Trump negli stati chiave. Ma tutto questo è ... (hwupgrade.it)

RHEL AI di Red Hat è ora disponibile per i server Lenovo ThinkSystem SR675 V3 - Red Hat e Lenovo hanno annunciato una collaborazione che ha portato alla disponibilità di Red Hat Enterprise Linux AI per i server Lenovo ThinkSystem SR675 V3 ... (edge9.hwupgrade.it)

Z890 AORUS ELITE X ICE, una motherboard di ghiaccio per i Core Ultra 200S - In redazione è arrivata anche la Z890 AORUS ELITE X ICE di Gigabyte, scheda madre per le nuove CPU Core Ultra 200S di Intel. Caratterizzata dal colore bianco, la nuova proposta si posiziona in una fas ... (hwupgrade.it)

Microsoft Copilot Studio: dal prossimo mese sarà possibile creare agenti IA personalizzati - Microsoft continua a puntare forte sull'IA, introducendo 10 nuovi agenti IA personalizzati in Dynamics 365. Ma, soprattutto, offrendo a tutti la possibilità di creare i propri agenti all'interno di Co ... (edge9.hwupgrade.it)