Fondi – "Noi di Fondi in Azione rispondiamo all'assessore Carnevale, che insiste nel dire che questa lascerà la Biblioteca in condizioni migliori di come l'aveva ricevuta nel precedente mandato, dimenticando che l'attuale giunta per sua stessa dichiarazione è naturale emanazione della precedente. Forse l'assessore voleva dire che la giunta De Meo aveva trascurato la Biblioteca? L'articolo Fondi / Biblioteca comunale, continua il botta e risposta di Fondi in Azione e Amministrazione comunale Temporeale Quotidiano.

Colleferro. Ex Direzione Bpd. Mostra “Matteotti chi?”. Proseguono con successo gli incontri di approfondimento in Aula Consiliare ed in Biblioteca Comunale - Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Nell’ambito della mostra “Matteotti chi?”, allestita nell’Aula Consiliare al palazzo ex Direzione Bpd, Venerdì 11 Colleferro L'articolo Colleferro. Ex Direzione Bpd. Mostra “Matteotti chi?”. ... (Cronachecittadine.it)

Fondi / Biblioteca - l’assessore Carnevale : “Proposte inattuabili che non risolverebbero i problemi” - FONDI – “Un moderno impianto di climatizzazione non solo in biblioteca ma anche nell’annesso centro multimediale, il reperimento dei fondi necessari per isolare la struttura ed eliminare definitivamente il problema delle infiltrazioni ma anche per ... (Temporeale.info)

Fondi / Biblioteca comunale - l’assessore Vincenzo Carnevale risponde a Fondi Vera e Fratelli d’Italia - FONDI -Da giorni i social e la stampa sono invasi di post e comunicati sull’ingiustificata chiusura pomeridiana della biblioteca comunale di Fondi con l’aggiunta di un compendio sull’importanza della struttura per i giovani al di là del prestito ... (Temporeale.info)

Fondi / Biblioteca comunale - Fondi Vera propone apertura anche venerdì pomeriggio e sabato mattina - FONDI – “Permettere la fruibilità della Biblioteca Comunale anche nel pomeriggio del venerdì e nella mattinata del sabato, estendendo o rimodulando gli attuali orari di apertura al pubblico, per i numerosi studenti universitari che rientrano in ... (Temporeale.info)