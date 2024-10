Fiorentina, poker al San Gallo in Conference League (Di venerdì 25 ottobre 2024) San Gallo – Fiorentina 2-4 SAN Gallo (4-3-1-2): Atl-Zigl; Vandermersch, Ambrosius (25? Vallci), Stanic, Noah; Quintillà, Görtler (83? Cisse), Csoboth (63? Witzig); Toma; Geubbels (83? Stevanovic), Mambimbi (63? Akolo). A disposizione: Watkowiak, Dumrath, Diaby, Faber, Ruiz, Okoroji, Konietzke. Allenatore: Maassen.Fiorentina (4-3-2-1): Terracciano, Kayode, Moreno (46? Comuzzo), Martínez Quarta, Biraghi (83? Gosens), Bove (63? Beltrán), Adli (63? Cataldi), Richardson, Ikoné, Kouame, Sottil (85? Parisi). A disp: Martinelli, de Gea, Dodo, Ranieri, Colpani, Baroncelli, , Rubino. All. Palladino. Corrieretoscano.it - Fiorentina, poker al San Gallo in Conference League Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) San2-4 SAN(4-3-1-2): Atl-Zigl; Vandermersch, Ambrosius (25? Vallci), Stanic, Noah; Quintillà, Görtler (83? Cisse), Csoboth (63? Witzig); Toma; Geubbels (83? Stevanovic), Mambimbi (63? Akolo). A disposizione: Watkowiak, Dumrath, Diaby, Faber, Ruiz, Okoroji, Konietzke. Allenatore: Maassen.(4-3-2-1): Terracciano, Kayode, Moreno (46? Comuzzo), Martínez Quarta, Biraghi (83? Gosens), Bove (63? Beltrán), Adli (63? Cataldi), Richardson, Ikoné, Kouame, Sottil (85? Parisi). A disp: Martinelli, de Gea, Dodo, Ranieri, Colpani, Baroncelli, , Rubino. All. Palladino.

Fiorentina - Ikoné trascina i suoi con una doppietta al San Gallo : le pagelle - Le pagelle di Ikoné, grande protagonista della vittoria della Fiorentina con il San Gallo con una doppietta decisiva Vittoria per la Fiorentina in Conference League: la viola batte il San Gallo nella trasferta svizzera e si piazza al secondo posto ... (Calcionews24.com)

