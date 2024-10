Amici 24 – scontro Deborah Lettieri vs Alessandra Celentano: “Teodora non è sensuale? Un problema suo!” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella scuola di Amici Maria De Filippi è in crisi l’influencer spagnola Teodora, tra le allieve sotto esame, al centro di una nuova querelle. Sui social sono virali le immagini di uno scontro che nasce per un compito voluto da Alessandra Celentano, aperto indistintamente a tutte le allieve del talent-show. Una prova inaspettata comprensiva di un’annessa classifica stilata dalla maestra, che la collega insegnante di danza Deborah Lettieri disapprova e a cui replica con un suo nuovo compito destinato alle ballerine della scuola. Tra le altre novità, come il compito assegnato a Luk3, Teodora risulta essere l’elemento tra le ballerine più debole, tanto da finire in lacrime. Superguidatv.it - Amici 24 – scontro Deborah Lettieri vs Alessandra Celentano: “Teodora non è sensuale? Un problema suo!” Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella scuola diMaria De Filippi è in crisi l’influencer spagnola, tra le allieve sotto esame, al centro di una nuova querelle. Sui social sono virali le immagini di unoche nasce per un compito voluto da, aperto indistintamente a tutte le allieve del talent-show. Una prova inaspettata comprensiva di un’annessa classifica stilata dalla maestra, che la collega insegnante di danzadisapprova e a cui replica con un suo nuovo compito destinato alle ballerine della scuola. Tra le altre novità, come il compito assegnato a Luk3,risulta essere l’elemento tra le ballerine più debole, tanto da finire in lacrime.

