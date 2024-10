Alimenti: perché amiamo i carboidrati? Una 'love story' che risale ai Neanderthal (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (Adnkronos Salute) - perché amiamo i carboidrati? La domanda ha ancora più valore oggi, giorno in cui si celebra in tutto il mondo il Pasta day dedicato ad uno degli Alimenti cardine della dieta mediterranea italiana, tanto amato anche a livello globale. E un team di scienziati ha scoperto che questa 'love story' ha origini antichissime, risale forse anche ai tempi dei Neanderthal e precede l'avvento dell'agricoltura. Lo studio condotto da ricercatori dell'università di Buffalo e dal Jackson Laboratory parla chiaro: se abbiamo difficoltà a ridurre l'assunzione di carboidrati, la colpa potrebbe essere del Dna antico. E' noto da tempo che gli esseri umani trasportano più copie di un gene che consente di iniziare a scomporre l'amido dei carboidrati complessi in bocca, fornendo il primo passo nel metabolismo di cibi amidacei come pane e pasta. Iltempo.it - Alimenti: perché amiamo i carboidrati? Una 'love story' che risale ai Neanderthal Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (Adnkronos Salute) -? La domanda ha ancora più valore oggi, giorno in cui si celebra in tutto il mondo il Pasta day dedicato ad uno deglicardine della dieta mediterranea italiana, tanto amato anche a livello globale. E un team di scienziati ha scoperto che questa '' ha origini antichissime,forse anche ai tempi deie precede l'avvento dell'agricoltura. Lo studio condotto da ricercatori dell'università di Buffalo e dal Jackson Laboratory parla chiaro: se abbiamo difficoltà a ridurre l'assunzione di, la colpa potrebbe essere del Dna antico. E' noto da tempo che gli esseri umani trasportano più copie di un gene che consente di iniziare a scomporre l'amido deicomplessi in bocca, fornendo il primo passo nel metabolismo di cibi amidacei come pane e pasta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alimenti: perché amiamo i carboidrati? Una 'love story' che risale ai Neanderthal - Perché amiamo i carboidrati? La domanda ha ancora più valore oggi, giorno in cui si celebra in tutto il mondo il Pasta day dedicato ad uno degli alimenti cardine della dieta mediterranea italiana, tan ... (adnkronos.com)

Over 60, ecco i 7 cibi che è meglio evitare per il benessere del proprio corpo - Alimentazione come fonte di benessere: ecco perché è importante sceglierla con cura in particolare per gli over. Ecco 7 cibi da evitare ... (ilgiornale.it)

World Pasta Day, Confagricoltura rilancia: Italia leader mondiale del mitico alimento simbolo del Made in Italy - Ricorre oggi, come il 25 ottobre di ogni anno, il World Pasta Day, evento promosso dai pastai italiani di Unione Italia Food, che celebra i meriti e i benefici della pasta, il suo sapore, la sua salub ... (informazione.it)

Pomodoro amico o nemico? Ecco chi deve stare attento - Le nostre passate e pelati pugliesi, senza additivi e prodotti in ambienti sicuri, offrono un sapore autentico e sano, ideali per una cucina genuina. (laterradipuglia.it)