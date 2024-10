Thesocialpost.it - Alessandro Giuli, un ministro “renziano” nel governo Meloni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il filmato risale a una trasmissione del 2016, ma visto quanto sta accadendo in queste settimane fa lo stesso una certa impressione., oggidella Cultura e allora condirettore de Il Foglio, si esprimeva infatti con toni critici nei confronti di Massimo D’Alema. L’accusa era di essere incoerente sulla questione delle riforme costituzionali volute da Renzi. In pratica, da parte disi poteva cogliere una posizione favorevole alle politiche renziane. “D’Alema ha avuto l’occasione di riformare la Costituzione con Berlusconi, ma l’ha sprecata”, affermavain quell’epoca. Per poi ricordare l’opportunità mancata della Bicamerale, la commissione voluta negli anni ‘90 per cercare una mediazione sulla revisione della Carta.