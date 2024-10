A Stresa il 26 ottobre le premiazioni della IV Edizione del Concorso Letterario “Racconti intorno al Vino (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono stati scelti i 5 Racconti vincitori della IV Edizione del Concorso Letterario “Racconti intorno al Vino” ideato dall’Associazione Nazionale Città del Vino e curato dai suoi Ambasciatori per onorare la memoria dell’amico Nino D’Antonio, anch’egli ambasciatore, docente universitario di letteratura, scrittore, saggista e giornalista che ci ha lasciati nel 2021. Per l’Edizione 2024 il tema scelto è VINI e CONFINI dove il confine può essere legato ai rapporti umani, ai confini terrestri e marittimi, ma anche a confini che non ci sono più. L'articolo A Stresa il 26 ottobre le premiazioni della IV Edizione del Concorso Letterario “Racconti intorno al Vino proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità. 900letterario.it - A Stresa il 26 ottobre le premiazioni della IV Edizione del Concorso Letterario “Racconti intorno al Vino Leggi tutta la notizia su 900letterario.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono stati scelti i 5vincitoriIVdelal” ideato dall’Associazione Nazionale Città dele curato dai suoi Ambasciatori per onorare la memoria dell’amico Nino D’Antonio, anch’egli ambasciatore, docente universitario di letteratura, scrittore, saggista e giornalista che ci ha lasciati nel 2021. Per l’2024 il tema scelto è VINI e CONFINI dove il confine può essere legato ai rapporti umani, ai confini terrestri e marittimi, ma anche a confini che non ci sono più. L'articolo Ail 26leIVdelalproviene da '900Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

