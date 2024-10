United Rugby Championship, le Zebre Parma in Galles cercano il colpaccio con gli Scarlets (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si disputa questo weekend la sesta giornata dell’United Rugby Championship e le Zebre Parma saranno impegnate venerdì sera in trasferta sul campo degli Scarlets. E a Llanelli la franchigia federale ha la chance di provare a mettere a segno un colpaccio per risalire la classifica. Gli emiliani sono attualmente penultimi con 7 punti, figli della storica vittoria contro Munster, ma anche di quattro sconfitte, compresa quella di strettissima misura, per 9-10, in casa contro i Lions. Proprio contro i sudafricani Montemauri e compagni hanno mostrato la mancanza di quel cinismo necessario per fare male quando ne hanno l’occasione. Oasport.it - United Rugby Championship, le Zebre Parma in Galles cercano il colpaccio con gli Scarlets Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si disputa questo weekend la sesta giornata dell’e lesaranno impegnate venerdì sera in trasferta sul campo degli. E a Llanelli la franchigia federale ha la chance di provare a mettere a segno unper risalire la classifica. Gli emiliani sono attualmente penultimi con 7 punti, figli della storica vittoria contro Munster, ma anche di quattro sconfitte, compresa quella di strettissima misura, per 9-10, in casa contro i Lions. Proprio contro i sudafricani Montemauri e compagni hanno mostrato la mancanza di quel cinismo necessario per fare male quando ne hanno l’occasione.

