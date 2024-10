Gaeta.it - Triestespresso Expo 2023: Un’opportunità di business imperdibile per il settore della caffetteria

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Trieste si prepara ad ospitare l’undicesima edizione di, un evento che si terrà dal 24 al 26 ottobre presso il nuovo Centro Congressi. Questo appuntamento annuale rappresenta un’importante opportunità non solo per gli operatori del, ma anche per gli appassionati di caffè. La manifestazione è caratterizzata da competizioni di respiro internazionale, che metteranno in luce le eccellenze del mondo, contribuendo a elevare gli standard qualitativi. Con la presenza di pulyCAFF® come sponsor, le competizioni promettono di stimolare dialogo e condivisione tra baristi e professionisti del. Le competizioni diL’evento culminerà con numerosi contest che vedranno protagonisti esperti baristi e appassionati del caffè.