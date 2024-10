Toscana nella morsa del maltempo, nubifragi e frane nel grossetano. La diretta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Il primo giorno di allerta arancione sta portando violente piogge e nubifragi nella zona sud della Toscana ed in particolare nella parte meridionale della provincia di Grosseto. nella zona di Orbetello sono caduti 44 millimetri di pioggia nelle ultime 3 ore, mentre a Marsiliana si è arrivati 21 millimetri. L’allerta arancione è stata prolungata a tutta la giornata di domani e riguarda soprattutto la costa tirrenica, ma le autorità invitano a prestare la massima attenzione un po’ ovunque. Lanazione.it - Toscana nella morsa del maltempo, nubifragi e frane nel grossetano. La diretta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Il primo giorno di allerta arancione sta portando violente piogge ezona sud dellaed in particolareparte meridionale della provincia di Grosseto.zona di Orbetello sono caduti 44 millimetri di pioggia nelle ultime 3 ore, mentre a Marsiliana si è arrivati 21 millimetri. L’allerta arancione è stata prolungata a tutta la giornata di domani e riguarda soprattutto la costa tirrenica, ma le autorità invitano a prestare la massima attenzione un po’ ovunque.

