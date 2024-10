Tifosi Milan, 100 Daspo in arrivo dopo Firenze: tutti i dettagli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milan, la Gazzetta dello Sport scrive di 100 Daspo ai Tifosi rossoneri per possesso di armi in occasione della trasferta di Firenze. Pianetamilan.it - Tifosi Milan, 100 Daspo in arrivo dopo Firenze: tutti i dettagli Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), la Gazzetta dello Sport scrive di 100airossoneri per possesso di armi in occasione della trasferta di

Dal Questore di Firenze 100 Daspo ai tifosi del Milan trovati con mazze e spranghe -  .  Lo scorso 6 ottobre, nel corso dell’incontro calcistico Fiorentina – Milan la Polizia ha scoperto un arsenale di oggetti atti ad offendere nascosto all’interno di due pullman provenienti dal capoluogo lombardo. In questi ultimi casi la durata del provvedimento partirà da un minimo di 5 anni. Questi ultimi sarebbero tutti già noti alle forze di polizia per precedenti violazioni della stessa natura e con a carico analoghi provvedimenti. (Corrieretoscano.it)

Crocevia Milano - c’è l’Efes. LeDay si affida ai tifosi : "Tocca a noi trascinarli» - Due punti persi in classifica, pesanti, ma solo due punti se la si vuole vedere in modo distaccato. Gli ex brindisini Darius Thompson e Derek Willis sono gli unici che hanno già giocato nel campionato italiano. Torna al proprio posto, dunque, l’ala nativa di Dallas, mentre la squadra biancorossa rimane ancora orfana di Nebo e Diop sotto le plance. (Sport.quotidiano.net)

“Tornerà ” : l’annuncio su Tonali fa sognare i tifosi del Milan - È una mia idea. itIn casa Milan tiene sempre banco la situazione di Rafael Leao, primo cambio anche ieri al minuto 60. Secondo me fra 3 o 4 anni Tonali sarà il capitano del Milan”. Intervenuto a ‘Milannews24. La squadra rossonera, reduce dai ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen, non ha steccato l’appuntamento di San Siro contro il Brugge. (Calciomercato.it)