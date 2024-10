Tennis: Torneo Parigi-Bercy. Ufficiale, Djokovic non ci sarà (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il serbo ha annunciato ufficialmente il forfait al Rolex Paris Masters Parigi (FRANCIA) - "Purtroppo quest'anno non giocherò al Rolex Paris Masters. Mi dispiace per tutti quelli che speravano di vedermi giocare lì. Auguro a tutti i giocatori, sponsor, organizzatori e tifosi un grande Torneo. Ho molt Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Parigi-Bercy. Ufficiale, Djokovic non ci sarà Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il serbo ha annunciato ufficialmente il forfait al Rolex Paris Masters(FRANCIA) - "Purtroppo quest'anno non giocherò al Rolex Paris Masters. Mi dispiace per tutti quelli che speravano di vedermi giocare lì. Auguro a tutti i giocatori, sponsor, organizzatori e tifosi un grande. Ho molt

