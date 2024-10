Sul palco di Laura Pausini per il concerto al Palaflorio: l'artista sceglie il barese Leonardo Lamacchia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laura Pausini dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua generosità scegliendo di condividere il suo palco con artisti emergenti attraverso l’iniziativa "IL MIO palco: IL TUO palco".A pochi giorni dal debutto del WORLD TOUR WINTER 2024, ultima leg della sua decima tournée mondiale che Baritoday.it - Sul palco di Laura Pausini per il concerto al Palaflorio: l'artista sceglie il barese Leonardo Lamacchia Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua generositàndo di condividere il suocon artisti emergenti attraverso l’iniziativa "IL MIO: IL TUO".A pochi giorni dal debutto del WORLD TOUR WINTER 2024, ultima leg della sua decima tournée mondiale che

Laura Pausini lancia l’iniziativa ‘Il mio palco : il tuo palco’ - Per il gran finale è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare dedicandole l’ultimo step di questa memorabile tournée, che tra novembre e dicembre farà tappa anche a Eboli, Bari, Livorno, Pesaro, Torino, e in Europa a Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, e Lubiana. (Ildenaro.it)

