STEFANO DE MARTINO RE DI RAI1: DOPO GLI SPECIALI DI AFFARI TUOI ARRIVANO STEP E SANREMO?

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Depiace a tutti: ai vertici Rai, ai pubblicitari (le vincite disono una frazione di quanto fa incassare) e soprattutto al pubblico. I progetti per lui si moltiplicano. Ogni sera quasi 6 milioni di italiani si fiondano super seguire, il programma più seguito della tv e secondo di importanza economicail Festival di. Un vero fenomeno che stupisce anche i più ottimisti esperti di Rai Pubblicità che avevano previsto un periodo di assestamento nel passaggio da Amadeus a. E invece no.ha già superato la media ascolti della scorsa stagione. Domenica 22 dicembre arriverà lo speciale Telethon in prima serata e lunedì 6 gennaio quello della Lotteria Italia. Non è finita qui. La nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile, per ora appoggiata su Rai2, secondo Oggi Devorrebbe fortemente portarla su