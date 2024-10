Stato di agitazione per i lavoratori del Comune di Latina: le ragioni nel comunicato della CISL Funzione Pubblica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sicurezza, Servizi Sociali e Manutenzioni: Cresce il Malcontento tra i Dipendenti del Comune di Latina I lavoratori del Comune di Latina hanno ufficialmente dichiarato lo Stato di agitazione, a seguito di numerose criticità segnalate da tempo e rimaste senza risposta. La CISL FP, attraverso un comunicato a firma di Enza Del Gaudio e Raffaele Paciocca, rispettivamente segretaria generale e segretario provinciale Enti Locali, ha elencato i problemi più urgenti da affrontare, tra cui questioni di sicurezza e problematiche relative ai servizi sociali. Problemi nel Corpo di Polizia Locale Uno dei nodi più critici riguarda la Polizia Locale di Latina. Il sindacato denuncia la carenza di organico, con solo 68 agenti operativi rispetto ai 425 previsti dalla legge regionale. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sicurezza, Servizi Sociali e Manutenzioni: Cresce il Malcontento tra i Dipendenti deldideldihanno ufficialmente dichiarato lodi, a seguito di numerose criticità segnalate da tempo e rimaste senza risposta. LaFP, attraverso una firma di Enza Del Gaudio e Raffaele Paciocca, rispettivamente segretaria generale e segretario provinciale Enti Locali, ha elencato i problemi più urgenti da affrontare, tra cui questioni di sicurezza e problematiche relative ai servizi sociali. Problemi nel Corpo di Polizia Locale Uno dei nodi più critici riguarda la Polizia Locale di. Il sindacato denuncia la carenza di organico, con solo 68 agenti operativi rispetto ai 425 previsti dalla legge regionale.

