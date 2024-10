Sport.periodicodaily.com - Spezia vs Bari: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I liguri vanno all’inseguimento del Pisa capolista, mentre i pugliesi cercano continuità.vssi giocherà venerdì 25 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Picco.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri stanno andando a mille candidandosi per i primi due posti che valgono la Serie A. In nove giornate hanno conquistato ben 19 punti e si trovano al secondo posto a meno due dalla capolista Pisa senza ancora aver perso una gara. La squadra di D’Angelo è reduce da due successi consecutivi contro Cremonese e Salernitana senza subire reti. I pugliesi avevano iniziato male la stagione con due sconfitte consecutive contro Juve Stabia e Modena, ma si sono poi ripresi alla svelta.