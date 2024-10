Sport.quotidiano.net - San Gallo, alla scoperta dell’avversario della Fiorentina

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Per la seconda giornataConference League 2024/25, la, guidata da Raffaele Pdino, affronterà la sua prima trasferta europeastagione. Dopo la comoda vittoria per 2-0 nella prima giornata contro i gallesi del The New Saints e il trionfo per 6-0 in campionato contro il Lecce, che ha dato ulteriore fiduciasquadra, i Viola se la vedranno con gli svizzeri del Fussballclub Sankt Gallen 1879, comunemente noti come San1879. Fondato nel 1879 da giovani commercianti del posto, il Sanè il club più anticoSvizzera, precedendo di qualche anno la fondazione di altre squadre storiche come Basilea, Zurigo e Young Boys. La loro casa, il Kybunpark, costruito nel 2008 e conosciuto fino al 2016 come AFG Arena, può ospitare fino a 19.200 spettatori.