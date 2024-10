Rigenerazione urbana fotografia opaca dei fondi Pnrr in Campania

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiDifficoltà di reperimento dei dati, la loro frammentazione, la scarsità degli indicatori di risultato, finanziamenti a pioggia per realizzare progetti di opere non sempre ascrivibili alla. Legambiente presenta dossier Civico 5.0 “Rigenerare l’edilizia residenziale pubblica. La sfida delle città per rispondere alla crisi climatica, sociale ed economica” un ‘indagine sulle ricadute delle principali strategie comunitarie che da tre settenni finanziano programmi connessi con la: programmi molteplici, spesso interagenti e soprattutto rafforzati dal Piano di Ripresa e Resilienza. (Scarica il dossier https://legambiente.