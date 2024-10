Omicidio di Pierina, nuovo interrogatorio per Loris Bianchi: ecco perché (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rimini, 24 ottobre 2024 – nuovo interrogatorio in questura per Loris Bianchi, il fratello di Manuela, la nuora di Pierina Paganelli. Bianchi – che è assistito dall'avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan – è entrato negli uffici di piazzale Bornaccini attorno alle 10.15 per essere sentito come persona informata sui fatti e rendere sommarie informazioni testimoniali. Il motivo della convocazione potrebbe essere quello di 'cristallizzare' alcune dichiarazioni rese in precedenza da Loris, in particolar modo per quanto riguarda la storia d'amore clandestina tra la sorella e l'unico indagato per il delitto, Louis Dassilva, ma anche relativamente al 7 maggio 2023, giorno dell'incidente del figlio di Pierina, Giuliano Saponi. Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Pierina, nuovo interrogatorio per Loris Bianchi: ecco perché Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rimini, 24 ottobre 2024 –in questura per, il fratello di Manuela, la nuora diPaganelli.– che è assistito dall'avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan – è entrato negli uffici di piazzale Bornaccini attorno alle 10.15 per essere sentito come persona informata sui fatti e rendere sommarie informazioni testimoniali. Il motivo della convocazione potrebbe essere quello di 'cristallizzare' alcune dichiarazioni rese in precedenza da, in particolar modo per quanto riguarda la storia d'amore clandestina tra la sorella e l'unico indagato per il delitto, Louis Dassilva, ma anche relativamente al 7 maggio 2023, giorno dell'incidente del figlio di, Giuliano Saponi.

