Omicidio a Nova Milanese, il sindaco di Cinisello: “Giovanna è intervenuta con coraggio per difendere la figlia” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – “Una tragedia, di grave violenza, che si è consumata a Nova Milanese, dove Giovanna è intervenuta coraggiosamente per difendere la figlia, che è rimasta ferita, da un'aggressione, con un coltello, da parte dello zio. Tutti noi la ricordiamo per la sua gentilezza e il suo impegno, e siamo profondamente addolorati per la sua scomparsa, in circostanze così drammatiche”. È quanto ha scritto sui social Giacomo Gilardi, sindaco di Cinisello Balsamo (Milano), Comune presso il quale aveva lavorato per anni Giovanna Chinnici, la 63enne uccisa ieri a Nova Milanese (Monza) dal cognato, dopo essere intervenuta per difendere la figlia di 28 anni che lo stesso zio voleva colpire con un coltello. Ilgiorno.it - Omicidio a Nova Milanese, il sindaco di Cinisello: “Giovanna è intervenuta con coraggio per difendere la figlia” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – “Una tragedia, di grave violenza, che si è consumata a, dovesamente perla, che è rimasta ferita, da un'aggressione, con un coltello, da parte dello zio. Tutti noi la ricordiamo per la sua gentilezza e il suo impegno, e siamo profondamente addolorati per la sua scomparsa, in circostanze così drammatiche”. È quanto ha scritto sui social Giacomo Gilardi,diBalsamo (Milano), Comune presso il quale aveva lavorato per anniChinnici, la 63enne uccisa ieri a(Monza) dal cognato, dopo essereperladi 28 anni che lo stesso zio voleva colpire con un coltello.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio a Nova Milanese - il figlio dell’assassino : “Ci facevano vivere una vita d’inferno” - Si erano impossessati di tutto, eravamo prigionieri”. Cose private, più grosse e sostanziose, che hanno rappresentato le sabbie mobili sulle quali poi il rapporto è sprofondato, fra le tre sorelle con i rispettivi mariti. Sembra volersi trattenere, ma non ci riesce, David, il figlio di Giuseppe Caputo, il presunto assassino di Giovanna Chinnici, quando in mattinata esce dalla vecchia palazzina di via Magellano per allontanarsi in auto. (Ilgiorno.it)

Giovanna Chinnici - chi era la donna uccisa dal cognato a Nova Milanese - La città di Nova Milanese conosceva e amava Giovanna Chinnici, la donna di 63 anni uccisa ieri sotto casa dalle coltellate inferte dal cognato mentre tentava di difendere la figlia. Firmato, “il direttivo del circolo ARCI Nova”. Quello che ora abbiamo negli occhi è il suo immancabile e meraviglioso sorriso che era il suo biglietto da visita. (Ilgiorno.it)

Omicidio di Nova Milanese - il sindaco senza parole : “Un episodio sconcertante” - Il sindaco di Nova Milanese, pur essendo profondamente radicato nella sua terra, non aveva mai avuto a che fare con le famiglie coinvolte nella tragedia. Meno male che questi gesti efferati, che pure accadono, non sempre finiscono male come in questa occasione”. Mi dispiace molto e mi auguro che questi fatti non accadano più. (Ilgiorno.it)