Bergamonews.it - Oldrati Group ottiene la certificazione parità di genere: un importante traguardo per l’inclusione e l’equità

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Villongo. Il Gruppo, leader globale nella produzione di soluzioni tecniche in gomma, plastica e silicone, annuncia con orgoglio di aver ottenuto ladiUNI/PdR 125:2022. Questo riconoscimento, valido per un periodo di tre anni e soggetto a verifiche annuali, attesta il forte impegno dell’azienda nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo ed equo per tutti. LaUNI/PdR 125:2022 è una conferma ufficiale delle politiche e pratiche implementate dal Gruppo per garantire pari opportunità a tutti i dipendenti, indipendentemente dal. Il percorso verso questo risultato riflette l’impegno costante dinel migliorare continuamente e nel costruire una cultura aziendale rispettosa della diversità.