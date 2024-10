Nuova sentenza ai fratelli Menendez dopo l'omicidio dei genitori (Di giovedì 24 ottobre 2024) È da rivedere la sentenza che ha condannato all'ergastolo Lyle e Erik Menéndez per l'omicidio premeditato dei genitori nel 1989. La procura di Los Angeles ha considerato attendibili nuove prove sugli abusi sessuali che i fratelli, di 21 e 18 anni all'epoca dell'omicidio, avrebbero subito fin da piccoli da parte del padre con la copertura della madre, e che li avrebbero spinti ad agire. Una svolta che apre la strada alla loro liberta condizionale dopo 35 anni di carcere. Il caso aveva scosso l'opinione pubblica trent'anni fa ed è tornato alla ribalta con una serie uscita su Netflix a settembre. Quotidiano.net - Nuova sentenza ai fratelli Menendez dopo l'omicidio dei genitori Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) È da rivedere lache ha condannato all'ergastolo Lyle e Erik Menéndez per l'premeditato deinel 1989. La procura di Los Angeles ha considerato attendibili nuove prove sugli abusi sessuali che i, di 21 e 18 anni all'epoca dell', avrebbero subito fin da piccoli da parte del padre con la copertura della madre, e che li avrebbero spinti ad agire. Una svolta che apre la strada alla loro liberta condizionale35 anni di carcere. Il caso aveva scosso l'opinione pubblica trent'anni fa ed è tornato alla ribalta con una serie uscita su Netflix a settembre.

