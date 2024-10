Napoli-Lecce (sabato 26 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per Antonio Conte la sfida contro il Lecce non è naturalmente come tutte le altre e il Napoli sfida le radici del tecnico salentino con l’obiettivo di sfruttare nuovamente una settimana nella quale le rivali per lo scudetto sono state impegnate nelle coppe. Gli azzurri hanno mantenuto la testa della classifica soffrendo sul campo dell’Empoli InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Napoli-Lecce (sabato 26 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per Antonio Conte la sfida contro ilnon è naturalmente come tutte le altre e ilsfida le radici del tecnico salentino con l’obiettivo di sfruttare nuovamente una settimana nella quale le rivali per lo scudetto sono state impegnate nelle coppe. Gli azzurri hanno mantenuto la testa della classifica soffrendo sul campo dell’Empoli InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli pronto per la sfida contro il Lecce : Conte valuta Neres al posto di Kvaratskhelia - . it. Sabato il Napoli affronterà il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona, e secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte potrebbe optare per David Neres titolare al posto di Khvicha Kvaratskhelia. a dimostrato un buon contributo nella vittoria contro l’Empoli, pur senza segnare o fornire. (Dailynews24.it)

Napoli-Lecce - Conte ha un asso nella manica : possibile debutto per un calciatore - Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce al Maradona con la volontà di mantenere il primato e con la possibilità di vedere all’opera nuove combinazioni offensive. Un nuovo volto pronto a stupire al Maradona? NAPOLI – Antonio Conte sembra avere un asso nella manica per la sfida di sabato contro il Lecce. (Napolipiu.com)

Napoli-Lecce - Conte cambia tutto : Tridente con Ngonge e Neres - Napoli si prepara così a una sfida importante per mantenere alta la fiducia e l’entusiasmo dei tifosi, con uno sguardo già rivolto al San Siro per la sfida di martedì contro il Milan. Altri cambi in arrivo? Oltre all’attacco, anche la difesa e il centrocampo potrebbero vedere novità. . Sabato al Maradona potrebbero invertire le fasce e creare nuovi pericoli agli avversari. (Napolipiu.com)