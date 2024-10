Milan, il Codice Gerenzani: Paulo Fonseca non tollera le pause di Rafael Leao. Pioli invece… (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’allenatore del Milan Paulo Fonseca sembra non sopportare più le lunghe pause in campo di Rafael Leao. Pioli invece Ci risiamo. Ancora una volta, pur non facendo peggio di altre occasioni, la prestazione di Rafael Leao contro il Bruges lascia delle perplessità, che confermano che forse l’attaccante portoghese non sia più in linea con il progetto tecnico di Paulo Fonseca ma anche con le aspettative dell’ambiente rossonero. C’è poco da fare. Dailymilan.it - Milan, il Codice Gerenzani: Paulo Fonseca non tollera le pause di Rafael Leao. Pioli invece… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’allenatore delsembra non sopportare più le lunghein campo diinvece Ci risiamo. Ancora una volta, pur non facendo peggio di altre occasioni, la prestazione dicontro il Bruges lascia delle perplessità, che confermano che forse l’attaccante portoghese non sia più in linea con il progetto tecnico dima anche con le aspettative dell’ambiente rossonero. C’è poco da fare.

Milan - Rafael Leao torna in panchina? A Bologna pronto Okafor… - Milan, Noah Okafor sembra aver preso il posto da titolare di Rafael Leao: a Bologna potrebbe giocare dal primo minuto ancora lo svizzero Visto il delicato momento che sta vivendo Rafael Leao al Milan e l’ottimo periodo di forma di Noah Okafor, mister Paulo Fonseca starebbe pensando di schierare nuovamente l’attaccante in svizzero nel primo minuto per la trasferta di Bologna di sabato alle 18. (Dailymilan.it)

VIDEO – Milan - Rafael Leao esce dal campo senza esultare. Poi fugge da San Siro - Tra punizione e normale turnover. C’è un altro atteggiamento che dà fastidio. Una lettura forzata? No. . L’attaccante portoghese non ha partecipato ai festeggiamenti con i suoi compagni poi la fuga da San Siro C’è un caso Rafael Leao? Sì, c’è. Ma perché non entra in campo a festeggiare? Eppure la squadra era lì a due passi da lui. (Dailymilan.it)