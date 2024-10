Marialuisa Jacobelli, chi è la giornalista e influencer avvistata con Totti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nata a Bergamo nel gennaio del 1992, Marialuisa Jacobelli non ha mai nascosto il peso (o il privilegio) di un cognome che nel giornalismo sportivo vale come una chiave universale. Figlia di Xavier Jacobelli, il suo percorso sembrerebbe seguire la solita traiettoria delle “figlie di”: un rapido debutto nel 2017 con Diretta Calcio su Top Calcio 24, seguito da un posto sicuro in Qui Studio a Voi Stadio di Telelombardia. Fin dall’inizio è sembrato naturale per lei proseguire il percorso tracciato dalla famiglia, facendo leva su un cognome già ben conosciuto nel settore. Marialuisa Jacobelli, come è evidente, ha saputo sfruttare al meglio l’eredità familiare, con un percorso che ha mescolato sport, intrattenimento e una buona dose di gossip. Dilei.it - Marialuisa Jacobelli, chi è la giornalista e influencer avvistata con Totti Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nata a Bergamo nel gennaio del 1992,non ha mai nascosto il peso (o il privilegio) di un cognome che nel giornalismo sportivo vale come una chiave universale. Figlia di Xavier, il suo percorso sembrerebbe seguire la solita traiettoria delle “figlie di”: un rapido debutto nel 2017 con Diretta Calcio su Top Calcio 24, seguito da un posto sicuro in Qui Studio a Voi Stadio di Telelombardia. Fin dall’inizio è sembrato naturale per lei proseguire il percorso tracciato dalla famiglia, facendo leva su un cognome già ben conosciuto nel settore., come è evidente, ha saputo sfruttare al meglio l’eredità familiare, con un percorso che ha mescolato sport, intrattenimento e una buona dose di gossip.

