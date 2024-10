Quotidiano.net - Manovra, Fieg: “Stupore e amarezza per l’epilogo della web-tax italiana”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Gli editoriesprimono “per la norma del disegno di legge di Bilancio che estende l'imposta sui servizi digitali a tutte le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali rimuovendo le attuali soglie che escludono dall'imposta le imprese con meno di 750 milioni di fatturato globale e con ricavi derivanti da servizi digitali in Italia inferiori a 5,5 milioni”. In questo modo “si colpiscono tutte le imprese digitali italiane”, avverte la Federazione, auspicando “un intervento correttivo del Parlamento”. "La web-tax - sottolinea lain una nota - è stata concepita per i grandi operatori del web, anche per eliminare la disparità di trattamento e lo svantaggio competitivo delle imprese nazionali nei confronti dei soggetti globali operanti nel web.