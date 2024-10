Maltempo fino al weekend, poi Estate di San Martino in anticipo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDa domenica tornerà il bel tempo quasi ovunque. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma un deciso miglioramento meteo già sabato al Sud e su parte del Centro, poi da domenica su quasi tutta l’Italia. La prossima settimana sarà in prevalenza soleggiata seppur con l’insidia di nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura. Buone notizie per i giorni di Halloween e Ognissanti: il bel tempo infatti dovrebbe dominare su tutta l’Italia a partire da martedì con la rimonta di un campo di alta pressione. Arriva l’Estate di San Martino in anticipo. Nelle prossime ore, intanto, avremo diffuso Maltempo con piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi; attenzione a fenomeni persistenti su Toscana, Umbria e Lazio, ma anche a qualche rovescio intenso verso le regioni adriatiche. Anteprima24.it - Maltempo fino al weekend, poi Estate di San Martino in anticipo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDa domenica tornerà il bel tempo quasi ovunque. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma un deciso miglioramento meteo già sabato al Sud e su parte del Centro, poi da domenica su quasi tutta l’Italia. La prossima settimana sarà in prevalenza soleggiata seppur con l’insidia di nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura. Buone notizie per i giorni di Halloween e Ognissanti: il bel tempo infatti dovrebbe dominare su tutta l’Italia a partire da martedì con la rimonta di un campo di alta pressione. Arriva l’di Sanin. Nelle prossime ore, intanto, avremo diffusocon piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi; attenzione a fenomeni persistenti su Toscana, Umbria e Lazio, ma anche a qualche rovescio intenso verso le regioni adriatiche.

La Millenium Brescia ritrova il PalaGeorge dopo quasi 7 mesi : domenica il derby con Lecco - . . Finalmente il PalaGeorge! Le Leonesse della Millenium Brescia tornano a calcare il taraflex di casa per la seconda giornata di Regular Season e ripartono da dove tutto era terminato: se, infatti, la scorsa stagione al PalaGeorge si era chiusa con la gara casalinga contro l’Orocash Picco Lecco, il. (Bresciatoday.it)

“Soffro perché a quasi 70 anni - quando incontro qualche mio collega giovane - non ricambiano il mio saluto” : Luca Barbareschi commosso a Domenica In - . Luca Barbareschi a “Domenica In“, condotto da Mara Venier, ha raccontato della sua esperienza a “Ballando con le stelle” e di come, in qualche modo, qualcosa è cambiato. Adesso, sono in un periodo della mia vita in cui sento che non devo più dimostrare niente a nessuno, voglio solo essere me stesso e divertirmi”. (Ilfattoquotidiano.it)

Genova : Chiara Francini domenica 22 settembre presenta “Coppia aperta quasi spalancata” al cinema Corallo - Da ottobre 2018 è editorialista per il quotidiano “La Stampa”. È protagonista, sceneggiatrice e produttrice di “Coppia aperta quasi spalancata” tratto dall’omonimo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo, per la regia di F. Anna di Spike Lee, “SoapOpera” di A. Di Giacomo. Autrice, regista ed operatrice con “Liberami” ha vinto nel 2016 il Premio Orizzonti per il Miglior Film alla Mostra del Cinema di Venezia, il Premio Solinas Documentario per il Cinema, Miglior documentario al Festival di Madrid e il Doc It Award. (Romadailynews.it)