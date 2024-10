Madrid: 7 indirizzi beauty da non perdere (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le boutique di design, che offrono il meglio della cosmesi di nicchia, gli hair stylist di grido e le Spa dove concedersi trattamenti d'eccezione: la capitale spagnola non delude persino i beauty addict più esigenti Vanityfair.it - Madrid: 7 indirizzi beauty da non perdere Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le boutique di design, che offrono il meglio della cosmesi di nicchia, gli hair stylist di grido e le Spa dove concedersi trattamenti d'eccezione: la capitale spagnola non delude persino iaddict più esigenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guida di Madrid in bellezza: 7 indirizzi beauty da non perdere - Le boutique di design, che offrono il meglio della cosmesi di nicchia, gli hair stylist di grido e le Spa dove concedersi trattamenti d'eccezione: la capitale spagnola non delude persino i beauty addi ... (vanityfair.it)

La fidanzata del giocatore brasiliano del Real Madrid rivela che lui non si lava - Bruna Rotta, fidanzata del giocatore brasiliano Rodrygo del Real Madrid, ha fatto una rivelazione scioccante: apparentemente, lui non si lava spesso. The post La fidanzata del giocatore brasiliano del ... (msn.com)

Davide Groppi, a Madrid il primo showroom in Spagna - Dopo lo spostamento e rinnovamento del negozio di Milano, il marchio piacentino continua a crescere con nuove aperture ... (repubblica.it)