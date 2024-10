La scuola opera scientificamente? Lettera (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - La rigorosità scientifica è sconosciuta alla scuola: il suo operare è ancora ancorato alla mera trasmissione delle conoscenze. Tuttavia, già nel 1974, tale finalità è stata superata, sostituita dalla missione di promuovere "la piena formazione della personalità degli alunni". Questo obiettivo consiste nello “Sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali”. L'articolo La scuola opera scientificamente? Lettera . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - La rigorosità scientifica è sconosciuta alla: il suore è ancora ancorato alla mera trasmissione delle conoscenze. Tuttavia, già nel 1974, tale finalità è stata superata, sostituita dalla missione di promuovere "la piena formazione della personalità degli alunni". Questo obiettivo consiste nello “Sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali”. L'articolo La

