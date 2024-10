La città è più grande : "Rimini meta preferita soprattutto dai giovani" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non proprio caput mundi, e forse neppure più capitale del turismo. Ma Rimini si conferma una città attrattiva, con un forte appeal, soprattutto nei confronti dei giovani. E’ un saldo positivo quello dei flussi migratori, elaborati dall’ufficio Sit (sistema informativo territoriale) del Comune."Il flusso in entrata – spiega l’assessore alla Statistica Anna Montini – ha fatto chiudere il 2023 con un +5% rispetto all’anno precedente, registrando 4.733 nuovi arrivi. Un trend positivo dovuto a una miscela di fattori socio-economici, intorno alla quale è interessante sottolineare alcuni aspetti: una parte rilevante delle persone che arrivano nel nostro territorio arriva dalla nostra provincia, il 24,3% del totale pari a 1148 arrivi mentre altri 606 dal resto della Regione". Ilrestodelcarlino.it - La città è più grande : "Rimini meta preferita soprattutto dai giovani" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non proprio caput mundi, e forse neppure più capitale del turismo. Masi conferma unaattrattiva, con un forte appeal,nei confronti dei. E’ un saldo positivo quello dei flussi migratori, elaborati dall’ufficio Sit (sistema informativo territoriale) del Comune."Il flusso in entrata – spiega l’assessore alla Statistica Anna Montini – ha fatto chiudere il 2023 con un +5% rispetto all’anno precedente, registrando 4.733 nuovi arrivi. Un trend positivo dovuto a una miscela di fattori socio-economici, intorno alla quale è interessante sottolineare alcuni aspetti: una parte rilevante delle persone che arrivano nel nostro territorio arriva dalla nostra provincia, il 24,3% del totale pari a 1148 arrivi mentre altri 606 dal resto della Regione".

