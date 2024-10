Jacques Villeneuve categorico sui commissari di gara ad Austin: “Sono stati dei dilettanti” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Senza troppi giri di parole. Il campione del mondo di F1 del 1997, Jacques Villeneuve, ha definito “dilettanti” gli Stewards dell’ultimo GP degli USA ad Austin, rei di aver “combinato un pasticcio” nell’episodio tra Max Verstappen e Lando Norris in curva-1. Secondo il parere dell’ex pilota canadese, la penalità per Norris era giustificata, ma lo stesso discorso sarebbe dovuto valere per Verstappen. “Al via Max meritava una penalità per aver spinto Lando completamente fuori pista? Sì. Analizziamo l’incidente in cui Norris è stato punito. Lando ha toccato il suolo quando era all’esterno della pista? Sì. Era in testa? È difficile da vedere dall’angolazione, ma è possibile. Perché era fuori pista? Perché era stato spinto. Ha guadagnato un vantaggio, ma Verstappen non ha fatto la curva. Erano entrambi out“, ha dichiarato a CanadaCasino.ca. “Le regole Sono chiare. Oasport.it - Jacques Villeneuve categorico sui commissari di gara ad Austin: “Sono stati dei dilettanti” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Senza troppi giri di parole. Il campione del mondo di F1 del 1997,, ha definito “” gli Stewards dell’ultimo GP degli USA ad, rei di aver “combinato un pasticcio” nell’episodio tra Max Verstappen e Lando Norris in curva-1. Secondo il parere dell’ex pilota canadese, la penalità per Norris era giustificata, ma lo stesso discorso sarebbe dovuto valere per Verstappen. “Al via Max meritava una penalità per aver spinto Lando completamente fuori pista? Sì. Analizziamo l’incidente in cui Norris è stato punito. Lando ha toccato il suolo quando era all’esterno della pista? Sì. Era in testa? È difficile da vedere dall’angolazione, ma è possibile. Perché era fuori pista? Perché era stato spinto. Ha guadagnato un vantaggio, ma Verstappen non ha fatto la curva. Erano entrambi out“, ha dichiarato a CanadaCasino.ca. “Le regolechiare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercedes reveal why Lewis Hamilton didn't get a new F1 engine in Austin - Mercedes Technical Director James Allison has explained why Lewis Hamilton didn't get the same set-up change as George Russell for the United States Grand Prix. Hamilton had a disaster in qualifying, ... (gpblog.com)

Villeneuve is critical towards "amateur" stewards who "made a mess" at COTA - Jacques Villeneuve has branded the stewards at the United States Grand Prix weekend as "amateurs", and he believes they "made a mess" of the situation between Max Verstappen and Lando Norris. He ... (gpblog.com)

Jacques Villeneuve categorico sui commissari di gara ad Austin: “Sono stati dei dilettanti” - Senza troppi giri di parole. Il campione del mondo di F1 del 1997, Jacques Villeneuve, ha definito “dilettanti” gli Stewards dell’ultimo GP degli USA ad Austin, rei di aver “combinato un pasticcio” ... (oasport.it)