Incidente sull’A1 tra auto e camion, due morti e 13 chilometri di coda (in aumento) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 457, ha visto il coinvolgimento di un'auto e un camion e provocato il decesso di due persone. Si registrano lunghe code. Fanpage.it - Incidente sull’A1 tra auto e camion, due morti e 13 chilometri di coda (in aumento) Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 457, ha visto il coinvolgimento di un'e une provocato il decesso di due persone. Si registrano lunghe code.

