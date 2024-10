Incidente a Novara, pedone investito da un'auto: è grave (Di giovedì 24 ottobre 2024) Incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, a Novara.É successo nella zona di Baluardo La Marmora, dove per cause ancora da chiarire un pedone è stato investito da un'auto vicino all'istituto tecnico Omar.Secondo le prime informazioni, nello schianto la persona Novaratoday.it - Incidente a Novara, pedone investito da un'auto: è grave Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)stradale nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, a.É successo nella zona di Baluardo La Marmora, dove per cause ancora da chiarire unè statoda un'vicino all'istituto tecnico Omar.Secondo le prime informazioni, nello schianto la persona

Incidente a Bardolino : un pedone investito viene soccorso e portato in ospedale - Nella tarda serata di sabato 19 ottobre è stato segnalato un grave incidente stradale che ha coinvolto un pedone. L'episodio, secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, si è verificato in via Marconi a Bardolino ed è avvenuto intorno alle ore 23.30, quando una persona è stata... (Veronasera.it)

Incidente a Novara - pedone investito da un'auto a Sant'Agabio - Incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 17 ottobre, a Novara. Per cause ancora da chiarire, un pedone sarebbe stato investito da un'auto. Secondo le prime informazioni, nell'impatto l'uomo avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno... (Novaratoday.it)

Incidente a Roma - autobus investe pedone su viale Europa - ilfaroonline. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Le condizioni del ferito sembrano piuttosto gravi. . Sul accaduto saranno sicuramente fatte delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, nonché per capire in che condizioni fosse l’autista e se stesse o meno usando il telefono alla guida. (Ilfaroonline.it)