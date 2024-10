Imprese, sen. Morelli: “Brand italiani sono punte di diamante mondiali” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “I grandi Brand italiani sono un biglietto da visita per tutti noi e quindi, per gli italiani è un po’ più semplice approcciare i nuovi mercati se vengono anticipati dai nostri Brand, che normalmente portano qualità, creatività e sono punte di diamante mondiali”. Lo riferisce Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Sbircialanotizia.it - Imprese, sen. Morelli: “Brand italiani sono punte di diamante mondiali” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “I grandiun biglietto da visita per tutti noi e quindi, per gliè un po’ più semplice approcciare i nuovi mercati se vengono anticipati dai nostri, che normalmente portano qualità, creatività edi”. Lo riferisce Alessandro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I dazi cinesi sul brandy sono un problema sia per i distillatori che per i viticoltori italiani - Il Ministero del Commercio cinese (Mofcom) ha annunciato che a partire da venerdì 11 ottobre gli importatori cinesi di acquavite dell’Unione europea dovranno trattenere depositi cauzionali basati sui dazi antidumping, annunciati a fine agosto. Un duro colpo per l’export francese e, in particolare, per il cognac, che esporta il 97 per cento della propria produzione in valore e, come dichiarato da Florent Morillon, presidente del Bureau National Interprofessionnel du Cognac (Bnic) a The Drinks Business, la Cina vale il 25 per cento dell’export di cognac. (Linkiesta.it)

I dazi cinesi sul brandy sono un problema sia per i distillatori che per i viticoltori italiani - Le stime AssoDistil parlano di almeno due milioni di ettolitri entro il 2030, quindi più del doppio di quanto prodotto in tutta l’Unione europea nel 2022 (fonte Commissione europea), «con la conseguenza di azzerare completamente la domanda tradizionale a danno dei distillatori e dei produttori vinicoli – avverte Emaldi – che perderanno completamente questo sbocco di mercato». (Linkiesta.it)

Brand italiani eco-compatibili che guidano il movimento per la sostenibilità. - Scopri con noi i brand italiani eco-compatibili che stanno ridefinendo il futuro sostenibile del Made in Italy. <p>The post Brand italiani eco-compatibili che guidano il movimento per la sostenibilità. first appeared on MondoUomo.it.</p> . (Mondouomo.it)