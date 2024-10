Il maltempo che ha travolto Cesenatico ha danneggiato 300 punti luce, le vie interessate (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto su Cesenatico non ha risparmiato neanche la pubblica illuminazione. Da una prima ricognizione del territorio comunale, risultano essere circa 300 i punti luce danneggiati. Le principali vie interessate sono viale Dei Pini, Piazza Kennedy, via Mosca Cesenatoday.it - Il maltempo che ha travolto Cesenatico ha danneggiato 300 punti luce, le vie interessate Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilche nei giorni scorsi si è abbattuto sunon ha risparmiato neanche la pubblica illuminazione. Da una prima ricognizione del territorio comunale, risultano essere circa 300 idanneggiati. Le principali viesono viale Dei Pini, Piazza Kennedy, via Mosca

