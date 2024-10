Il destino di Ilaria Salis nelle mani degli eurodeputati del Partito Popolare (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Il mio è stato un caso di tortura bianca». Il giorno dopo la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare da parte del governo ungherese, Ilaria Salis attacca ancora il regime di Il destino di Ilaria Salis nelle mani degli eurodeputati del Partito Popolare il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il destino di Ilaria Salis nelle mani degli eurodeputati del Partito Popolare Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Il mio è stato un caso di tortura bianca». Il giorno dopo la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare da parte del governo ungherese,attacca ancora il regime di Ildidelilfesto.

Ilaria Salis - l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità parlamentare - L’esecutivo di Orbán è da tempo sotto la lente d’ingrandimento per questioni legate alla libertà di stampa, all’indipendenza della magistratura e ai diritti civili. Secondo Budapest, la cui magistratura ha processato Salis perché avrebbe partecipato a scontri, l’eurodeputata italiana sarebbe colpevole di crimini gravi. (Velvetmag.it)

Salis: vorrei difendermi in un processo giusto, per Orban sono colpevole prima della sentenza - "Rischio una pena enorme in un Paese in cui non ci sono le condizioni minime per un processo equo". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di ... (agenzianova.com)

Ilaria Salis da Strasburgo: “A Orban chiedo un processo equo” - Ma un processo di questo tipo non può svolgersi in Ungheria». La querelle tra Ilaria Salis e il governo ungherese di Viktor Orban prosegue nelle aule del Parlamento europeo di Strasburgo, dopo che i ... (laprovinciapavese.gelocal.it)