Romadailynews.it - Gormiti – The New Era alla Festa del Cinema di Roma, evento speciale il 26 ottobre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) DAL 282024 SU RAI 2 IN PRIMA VISIONE– THE NEW ERA LA PRIMA SERIE LIVE ACTION RAINBOW CON STRAORDINARI EFFETTI IN CGI, SENSAZIONALE REBOOT DELL’ICONICO FRANCHISE E IL 26DELDI, SEZIONE ALICE NELLA CITTÀ (Adriano, Sala 3 ore 16) Già fenomeno della cultura pop, itornanoribalta con “– THE NEW ERA”, in prima visione su Rai 2 dal 28(dal lunedì al venerdì alle ore 18.50) e in boxset su RaiPlay. Successivamente la serie sarà trasmessa anche su Rai Gulp. Questa nuovissima produzione ad alto budget della Rainbow porta sul piccolo schermo la prima trasposizione in live action con straordinari effetti speciali in CGI di uno dei franchise più iconici degli ultimi 15 anni.