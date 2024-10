Linkiesta.it - Gli slogan vuoti del governo, e l’illusione populista delle risposte facili a problemi complessi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica ha firmato l’ennesimo provvedimento spot (denominato come propaganda impone “Paesi sicuri”) delMeloni, con cui la premier si è posta lo scopo di tagliare le unghie alla magistratura che ha osato opporsi alla campagna di Albania. Una lunga teoria, quellaleggi eccezionali, cominciata con un provvedimento contro i “rave” e che poi si è dipanata all’insegna del marketing politico in tema di sicurezza, carcere, reati etico-universali che non apparivano in un ordinamento statale dai tempi degli Stati totalitari del secolo scorso. Il tutto accompagnato da un ossessiva e ansiogena campagna di comunicazione sui vari media, dalla tv a TikTok, tesa a trasmettere un’aura di successo e di autorevolezza intorno alla premier.