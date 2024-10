Metropolitanmagazine.it - Giuseppe Conte “licenzia” Beppe Grillo: stop al contratto da 300mila euro

(Di giovedì 24 ottobre 2024) C’eravamo tanto amati, o forse no. Sembra giunto ufficialmente al capolinea il sodalizio spirituale trae il “padre spirituale” del Movimento Cinque Stelle,. Le avvisaglie erano nell’aria già da tempo, e l’intervista del Segretario M5S a a diMartedì, su La7, era stata benzina sul fuoco. «sta litigando con l’intera comunità, non con me.» -aveva risposto a Giovanni Floris, incalzato riguardo al suo rapporto con l’ex comico genovese- «È chiaro che, se l’intera comunità sta facendo un processo costituente, un esperimento di democrazia partecipata e dal basso mai stata fatta da nessun partito inpa, dove la base sta discutendo i quesiti che poi alla fine voteranno tutti gli iscritti,, se si contrappone, non si contrappone a me, io non sto toccando palla.