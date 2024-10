Abruzzo24ore.tv - Emergenza Delfico: Scuola chiusa, Comune e Provincia chiedono intervento urgente

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Teramo - La richiesta dello stato dipunta a ottenere risorse per far fronte ai disagi di studenti, famiglie e personale scolastico. La chiusura forzata dell'istituto scolasticoa Teramo continua a creare disagi significativi, portando ila richiedere formalmente l’attivazione dello stato di. La decisione è stata presa congiuntamente con la, e la domanda sarà avanzata agli enti preposti, tra cui la Protezione Civile Regionale e la Prefettura di Teramo. L’obiettivo è quello di affrontare in maniera adeguata i risvolti organizzativi ed economici legati alla chiusura della, con un particolare focus sulla tutela del diritto allo studio. Secondo il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, le conseguenze del sequestro dell'istituto sono molto più ampie di quanto si possa immaginare.