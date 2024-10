Thesocialpost.it - “È stupidamente progettato per colpire”, le parole shock su Sinner

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ex tennista russo Yevgeny Kafelnikov, già numero uno del mondo, ha recentemente fatto dichiarazioni sorprendenti su Jannik, declassandolo a “colpitore seriale”, pur riconoscendogli un livello di gioco elevato. Kafelnikov ha paragonatoa due tennisti della sua epoca, lo slovacco Dominik Hrbaty e lo svedese Thomas Johansson, due nomi che, secondo molti, non possono essere messi sullo stesso piano del campione azzurro. Il confronto con Hrbaty e Johansson Kafelnikov, attualmente 50enne e in passato leader della classifica ATP per sei settimane, ha sottolineato che, nonostanteabbia da poco raggiunto le 20 settimane in vetta, il suo gioco lo definisce come “unidimensionale”. Il russo ha detto: “è unidimensionale. Èper. Questa è una versione modernizzata di Hrbaty e Johansson”.