Lettera43.it - Boeing, lo sciopero continua: i lavoratori rifiutano l’accordo

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sembrava tutto risolto, invece loin casaprosegue. L’Associazione internazionale dei macchinisti e deiaerospaziali (IAM), che rappresenta circa 33 mila operai dell’azienda, ha respinto la proposta di un nuovo contratto collettivo con il 64 per cento dei voti. «Ci sono conseguenze quando una società maltratta i suoi dipendenti anno dopo anno», ha spiegato il presidente del sindacato Jon Holden. «La proposta non è adeguata ai nostri iscritti. C’è molto lavoro da fare e noi lotteremo per tornare a discutere e affinché le richieste vengano accolte il più rapidamente possibile». Il voto costituisce l’ennesima battuta d’arresto pere per la nuova Ceo Kelly Ortberg, alla ricerca di un modo per ripristinare al più presto la reputazione dell’azienda.