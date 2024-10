Atm, il CdA aumenta il capitale sociale: si passa da 4 a 10 milioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il capitale sociale di Atm spa passa da 4 a 10 milioni di euro. L’aumento di capitale di sei milioni di euro è stato deliberato ieri sera dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Trasporti di Messina, composto dal presidente Giuseppe Campagna e dai consiglieri Carla Grillo e Salvatore Messinatoday.it - Atm, il CdA aumenta il capitale sociale: si passa da 4 a 10 milioni Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildi Atm spada 4 a 10di euro. L’aumento didi seidi euro è stato deliberato ieri sera dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Trasporti di Messina, composto dal presidente Giuseppe Campagna e dai consiglieri Carla Grillo e Salvatore

